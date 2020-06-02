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Дмитрий Чернышенко, российский вице-премьер, заявил, что 19 июня в стране должен будет возобновиться футбольный чемпионат среди клубов российской премьер-лиги (РПЛ).

Данное заявление чиновник сделал в рамках брифинга, прошедшего сегодня, 2 июня. Он добавил, что матчи по баскетболу и хоккею возвратятся только в августе. По его словам, организаторы российского чемпионата провели значительную работу для обеспечения безопасности зрителей и футболистов.

Ранее отмечалось, что РПЛ вернется только 21 июня. О данном решении стало известно в прошлом месяце в рамках заседания исполнительного комитета футбольного союза РФ, Тогда отмечалось, что игры будут проводиться при пустых трибунах. Напоминаем, что матчи были отменены из-за распространения коронавируса.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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