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Марк Дуган, экс-работник флоридской полиции, рассказал о настоящих причинах массовых беспорядков, которые сейчас происходят в США.

Согласно словам бывшего следователя, гибель Джорджа Флойда является только поводом для людей, желающих заниматься поджогом зданий и убийством мирных граждан. Он добавил, что злоумышленники лишь прикрываются смертью данного афроамериканца, желая оправдать грабежи магазинов.

Экс-полицейский заявил, что в беспорядках, как правило, принимают участие жители наиболее неблагополучных районов американских городов. Он считает, что они умеют бороться за собственные права, но не хотят работать, что привело к формированию у них особого мировоззрения. Дуган считает, что они привыкли думать, что государство должно дать им все, чего они только не попросят – это и стало причиной погромов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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