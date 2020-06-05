Марк Дуган, экс-работник флоридской полиции, рассказал о настоящих причинах массовых беспорядков, которые сейчас происходят в США.

Согласно словам бывшего следователя, гибель Джорджа Флойда является только поводом для людей, желающих заниматься поджогом зданий и убийством мирных граждан. Он добавил, что злоумышленники лишь прикрываются смертью данного афроамериканца, желая оправдать грабежи магазинов.

Экс-полицейский заявил, что в беспорядках, как правило, принимают участие жители наиболее неблагополучных районов американских городов. Он считает, что они умеют бороться за собственные права, но не хотят работать, что привело к формированию у них особого мировоззрения. Дуган считает, что они привыкли думать, что государство должно дать им все, чего они только не попросят – это и стало причиной погромов.