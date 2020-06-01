читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа – ивуарийским защитником московского ЦСКА. 25-летний футболист выступает за клуб с августа 2019 года.

Телеведущей был задан вопрос о том, был ли у неё секс с темнокожим мужчиной. На это она ответила положительно, отметив, что цвет кожи не имеет значения. Также она сообщила, что мужчина был плох в постели, и прикрепила к своему ответу фотографию Гогуа.

Как отмечается, Нуркич была уволена в 2017 году с боснийского телевидения из-за того, что стало известно о её прошлом занятии проституцией. Кроме того, она активно выкладывает в Instagram откровенные фото в купальниках и нижнем белье, демонстрирующих её пышные формы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Алтайском крае в реке утонули два ребенка

В Алтайском крае 30 мая утонули два мальчика, трёх и пяти лет.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.05.2020
  • читать 1 минуту

Россия отправила в Сирию партию истребителей МиГ-29

Российская Федерация осуществила передачу боевых самолетов МиГ-29 сирийским военно-воздушным силам. Соответствующая церемония… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

С 1 июня в Москве снимается ряд ограничений

В Москве с 1 июня отменяются некоторые ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи, 1 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 июня – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 1 июня – ясно, до 19 °C | Королев, 1 июня – дождь, до 21 °C | Подольск, 1 июня – пасмурно, до 9 °C | Армавир, 1 июня – пасмурно, до 23 °C |