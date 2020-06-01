Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа – ивуарийским защитником московского ЦСКА. 25-летний футболист выступает за клуб с августа 2019 года.

Телеведущей был задан вопрос о том, был ли у неё секс с темнокожим мужчиной. На это она ответила положительно, отметив, что цвет кожи не имеет значения. Также она сообщила, что мужчина был плох в постели, и прикрепила к своему ответу фотографию Гогуа.

Как отмечается, Нуркич была уволена в 2017 году с боснийского телевидения из-за того, что стало известно о её прошлом занятии проституцией. Кроме того, она активно выкладывает в Instagram откровенные фото в купальниках и нижнем белье, демонстрирующих её пышные формы.