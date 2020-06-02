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Сенада Нуркич, модель и ведущая из Боснии и Герцеговины, подтвердила, что у нее был роман с Седриком Гоуга, игроком футбольного клуба ЦСКА.

Один из пользователей соцсети «Инстаграм» решил поинтересоваться у модели, была ли у нее интимная связь с футболистом. Она ответила утвердительно, а затем заявила, что цвет кожи не играл значения. По ее словам, Гогуа «был плох в постели».

К своему ответу Нуркич прикрепила фотоснимок со спортсменом. В СМИ напоминают, что данный футболист успел поучаствовать в четырех матчах, играя за ЦСКА. В ходе них он смог забить один гол.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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