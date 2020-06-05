Художник-мультипликатор Гарри Бардин рассказал, из-за чего зрители негативно отнеслись к новому образа Волка из мультфильма “Ну, погоди!”.

Перезапуск мультфильма готовит “Союзмультфильм”, первая серия запланирована уже на это лето. Некоторое время назад в Сети были опубликованы первые изображения Волка, которые подверглись резкой критике зрителей. Отмечается, что это не окончательный дизайн персонажа.

По словам Бардина, российские зрители являются однолюбами и верны только первоначальному образу. Они не воспринимают любые изменения персонажей, так как у них в голове уже есть давно сложившийся и любимый образ и представление, как должен себя вести этот персонаж. Бардин также заявил, что уважает мнение зрителей и преданность первопроходцам.