Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.

Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы. Сейчас, как она заявила, её полностью устраивает её занятие, и она и мечтать не могла о таких суммах, которые получает сейчас. Благодаря смене деятельности она рассчитывает погасить долги и купить недвижимость.

Сейчас Грейси получает в среднем 2,5 тысячи долларов ежедневно. Она собирается через год закрывать ипотеку, которая бралась на 30 лет. Также Грейси отметила, что её семья поддерживает её начинание.

Как отмечается, Грейси является первой женщиной-пилотом, принимавшей участие в серии туринговых гонок Supercars. В 2017 году её заменили из-за плохих результатов и проблем с финансированием.