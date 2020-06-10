читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин на своей странице в Instagram рассказал о своей встрече с Михаилом Ефремовым.

Согласно его рассказу, он виделся с Ефремовым на фестивале “Кинотавр”. Актёр при этом постоянно был нетрезв и рассказывал нецензурные анекдоты. Как выразился Разин, Ефремов буквально внушал ужас окружающим его людям.

Также Разин отметил, что среди отечественных звёзд около половины имеют различные зависимости – они злоупотребляют алкоголем, а некоторые и употребляют наркотики. Как продюсер отметил, полиция не реагирует на их выходки, хотя их следовало бы привлечь к уголовному наказанию. Также он заявил, что никогда не допускал того, чтобы в группе “Ласковый май” случались подобные инциденты.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Тверской области ведётся поиск девушки с иероглифом на шее

В Тверской области ведётся поиск пропавшей более недели назад девушки. Девушка, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.06.2020
  • читать 1 минуту

Контратака турецких боевиков в Сирии закончилась сокрушительным провалом

В Telegram-сообществе WarJournal сообщают о том, что наступление протурецких боевиков на позиции… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Появились подробности убийства 24-летнего жителя Читы

В Забайкальском крае следователи выяснили подробности убийства 24-летнего местного жителя. Согласно версии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 июня – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи, 10 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 10 июня – небольшая облачность, до 24 °C | Королев, 10 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 10 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Армавир, 10 июня – переменная облачность, до 29 °C |