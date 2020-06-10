Продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин на своей странице в Instagram рассказал о своей встрече с Михаилом Ефремовым.

Согласно его рассказу, он виделся с Ефремовым на фестивале “Кинотавр”. Актёр при этом постоянно был нетрезв и рассказывал нецензурные анекдоты. Как выразился Разин, Ефремов буквально внушал ужас окружающим его людям.

Также Разин отметил, что среди отечественных звёзд около половины имеют различные зависимости – они злоупотребляют алкоголем, а некоторые и употребляют наркотики. Как продюсер отметил, полиция не реагирует на их выходки, хотя их следовало бы привлечь к уголовному наказанию. Также он заявил, что никогда не допускал того, чтобы в группе “Ласковый май” случались подобные инциденты.