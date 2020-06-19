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На официальном аккаунте NORAD в соцсети «Твиттер» появилась информация о сопровождении российских бомбардировщиков Ту-95 американскими истребителями F-22.

Согласно опубликованной информации, «Рапторы» при поддержке самолетов E-3 и воздушных заправщиков KC-135 смогли два раза успешно осуществить «перехват» Ту-95, оказавшихся в зоне работы противовоздушной обороны Аляски в ночь на среду, 17 июня. К посту были также прикреплены фотоснимки, на которых можно увидеть американский истребитель, летящий рядом с российским турбовинтовым самолетом.

В СМИ сообщают, что Соединенные Штаты и Российская Федерация часто отправляют свою боевую авиацию к границам друг друга. Обе стороны поднимают в воздух свои истребители для «перехвата» и сопровождения вероятного противника. Обычно подобные полеты проходят без инцидентов.

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