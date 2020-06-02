Сергей Рудский, представитель Генштаба ВС РФ, в рамках недавнего брифинга сообщил о том, что Соединенные Штаты повысили частоту полетов своих бомбардировщиков возле российских границ.

Согласно словам военного, если в апреле американский боевой самолет B-1B осуществил только один полет вдоль Камчатки, то в прошлом месяце было выполнено пять подобных полетов. Помимо всего прочего, стратегические бомбардировщики ВВС США пролетали рядом с Калининградской области.

В ходе каждого такого случая системы противовоздушной обороны России замечали воздушные судна, устанавливали за ними наблюдение и следили за тем, чтобы не произошло никаких инцидентов. При необходимости командование отправляло на перехват истребители.