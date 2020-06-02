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Сергей Рудский, представитель Генштаба ВС РФ, в рамках недавнего брифинга сообщил о том, что Соединенные Штаты повысили частоту полетов своих бомбардировщиков возле российских границ.

Согласно словам военного, если в апреле американский боевой самолет B-1B осуществил только один полет вдоль Камчатки, то в прошлом месяце было выполнено пять подобных полетов. Помимо всего прочего, стратегические бомбардировщики ВВС США пролетали рядом с Калининградской области.

В ходе каждого такого случая системы противовоздушной обороны России замечали воздушные судна, устанавливали за ними наблюдение и следили за тем, чтобы не произошло никаких инцидентов. При необходимости командование отправляло на перехват истребители.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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