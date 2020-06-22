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В подмосковном парке “Патриот” 22 июня пройдёт открытие главного храма Вооружённых сил России.

Об этом рассказал Сергей Шойгу на селекторном совещании. Также будет открыт музейный комплекс “Дорога памяти”. Как заявил Шойгу, храм и комплекс посвящены Великой Победе, и день был выбран неслучайно – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Как он отметил, целью открытия является желание, чтобы люди приводили детей и внуков для того, чтобы они могли изучить историю и увидеть, какую цену пришлось отдать за мирную жизнь.

О завершении строительства храма стало известно 9 мая. Как отмечается, сам храм, а также территория вокруг символизирует память о победе над фашизмом. Изначально открытие было запланировано на 6 мая, но из-за коронавирусной инфекции его пришлось перенести.

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