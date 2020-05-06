Житель Ленинградской области забил до смерти паяльником своего знакомого за то, что тот не вернул ему долг.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, данный инцидент произошел в Кировском районе. Между мужчинами началась словесная перепалка из-за невозвращенного долга. Один из них схватил в руки нож и ударил им своего оппонента. Затем злоумышленник добил должника тремя ударами паяльника по голове.

Убедившись в смерти знакомого, мужчина позвонил своему сыну и попросил его помощь ему избавиться от трупа. Позднее правоохранители нашли тело в ближайшей лесной полосе. Они также задержали подозреваемого и открыли в отношении него уголовное дело.