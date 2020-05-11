За последние сутки в Московской области от коронавирусной инфекции выздоровело 153 человека.

Таким образом, согласно информации оперативного штаба по коронавирусу в регионе, общее число вылечившихся составляет в области 1 389 человека. При этом, всего в Подмосковье зарегистрировано 21 637 пациентов с коронавирусом с начала эпидемии. Из них 1 079 пациентов были выявлены за последние сутки.

Согласно недавней информации, в Московской области, как и в столице, всеобщий режим самоизоляции продлён до 31 мая. Работа ряда организаций, в том числе торговых, всё еще не разрешается. Кроме того, с 12 мая все жители региона и столицы будут обязаны носить защитные маски, а также перчатки, в общественных местах.