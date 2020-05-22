В Москве за прошедшие сутки было выявлено 2 988 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты и люди, бывшие с ними в контакте, были помещены под наблюдением медиков.

Согласно сведениям оперштаба, основная часть заболевших, 43,5%, имеют возраст от 18 до 45 лет. Ещё 33,5% в возрасте от 46 до 65 лет. 10,2% имеют возраст 66-79 лет, и ещё 5,3% пациентов старше 80-ти лет. Несовершеннолетних пациентов – 7,5%.

Всего в столице, по последней информации, 158 207 пациентов с коронавирусной инфекцией. Заражённых принимают в 72 стационарах, где в общей сложности около 25 тысяч коек. Также готовятся временные госпитали ещё на 10 тысяч коек. Отмечается, что при проявлении первых признаков заболевания необходимо тут же вызвать врача.