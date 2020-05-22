читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 2 988 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты и люди, бывшие с ними в контакте, были помещены под наблюдением медиков.

Согласно сведениям оперштаба, основная часть заболевших, 43,5%, имеют возраст от 18 до 45 лет. Ещё 33,5% в возрасте от 46 до 65 лет. 10,2% имеют возраст 66-79 лет, и ещё 5,3% пациентов старше 80-ти лет. Несовершеннолетних пациентов – 7,5%.

Всего в столице, по последней информации, 158 207 пациентов с коронавирусной инфекцией. Заражённых принимают в 72 стационарах, где в общей сложности около 25 тысяч коек. Также готовятся временные госпитали ещё на 10 тысяч коек. Отмечается, что при проявлении первых признаков заболевания необходимо тут же вызвать врача.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Появилось видео перекрытия пути американским военным сирийскими войсками

На появившемся недавно в соцсети Twitter видео можно увидеть, как сирийская правительственная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Учёные обнаружили новую особенность в лёгких пациентов, умерших из-за коронавируса

Патологоанатомы обнаружили новую особенность коронавируса во время вскрытия пациентов, скончавшихся от инфекции.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.05.2020
  • читать 1 минуту

Начались испытания российского корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27

Представители ВМС РФ сообщили о начале испытаний современного корвета под названием «Гремящий»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 мая – пасмурно, до 8 °C | город Мытищи, 22 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 мая – ясно, до 12 °C | Южно-Сахалинск, 22 мая – пасмурно, до 10 °C | Королев, 22 мая – дождь, до 11 °C | Подольск, 22 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 22 мая – небольшой дождь, до 15 °C |