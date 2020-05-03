читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подмосковье, согласно последней информации, выявлено 14 136 людей с подтверждённым коронавирусом.

Из них 822 диагноза были выявлены за прошедшие сутки. При этом, с начала эпидемии, от коронавирусной инфекции излечились 526 заражённых пациентов, из них 19 человек – за последние сутки. За всё время скончались от коронавируса 111 пациентов.

В регионе до 11 мая запрещается покидать свой дом, выходить разрешено лишь в случае крайней необходимости. Кроме того, для поездок требуется сделать себе цифровой пропуск.

Также с 12 мая в Подмосковье при нахождении в общественных местах, в том числе в магазинах и транспорте, необходимо будет носить маску в обязательном порядке. До этого срока ношение масок носит рекомендательный характер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Подмосковье с 12 мая начнёт действовать обязательный масочный режим

В Московской области, начиная с 12 мая, вводится обязательный масочный режим. Пока… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.05.2020
  • читать 1 минуту

Врач обнаружила необъяснимые последствия коронавируса

Врач-патоморфолог Лилия Селиванова сообщила об обнаруженных ею непонятных последствиях коронавируса. Как уточняется,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.05.2020
  • читать 1 минуту

Главный терапевт Московской области объяснила необходимость масок

Главный терапевт Подмосковья Наталья Санина объяснила необходимость носить защитные маски. Как она… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 мая – дождь, до 10 °C | город Мытищи, 3 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 мая – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 3 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир, 3 мая – небольшой дождь, до 17 °C |