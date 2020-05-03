В Подмосковье, согласно последней информации, выявлено 14 136 людей с подтверждённым коронавирусом.

Из них 822 диагноза были выявлены за прошедшие сутки. При этом, с начала эпидемии, от коронавирусной инфекции излечились 526 заражённых пациентов, из них 19 человек – за последние сутки. За всё время скончались от коронавируса 111 пациентов.

В регионе до 11 мая запрещается покидать свой дом, выходить разрешено лишь в случае крайней необходимости. Кроме того, для поездок требуется сделать себе цифровой пропуск.

Также с 12 мая в Подмосковье при нахождении в общественных местах, в том числе в магазинах и транспорте, необходимо будет носить маску в обязательном порядке. До этого срока ношение масок носит рекомендательный характер.