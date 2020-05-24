Диане Коростелевой, ученице детской школы искусств им. Свиридова, удалось завоевать сразу два Гран-при в рамках фестиваля «День Победы».

Представители мэрии Курска сообщили, что девушка приняла участие в международном творческом мероприятии, которое было организовано такими крупными общественными движениями и фондами как «ЛИРА» и DetiRossii.

Фестиваль было решено провести в заочном формате. К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране детям не удалось выйти на сцену перед большим количеством зрителей – за их выступлением наблюдали только члены жюри. В среду, 20 мая, были подведены итоги, согласно которым Коростелева получила две награды.