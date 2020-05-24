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Диане Коростелевой, ученице детской школы искусств им. Свиридова, удалось завоевать сразу два Гран-при в рамках фестиваля «День Победы».

Представители мэрии Курска сообщили, что девушка приняла участие в международном творческом мероприятии, которое было организовано такими крупными общественными движениями и фондами как «ЛИРА» и DetiRossii.

Фестиваль было решено провести в заочном формате. К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране детям не удалось выйти на сцену перед большим количеством зрителей – за их выступлением наблюдали только члены жюри. В среду, 20 мая, были подведены итоги, согласно которым Коростелева получила две награды.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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