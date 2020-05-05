Сервис Netflix опубликовал трейлер нового сериала под названием “Space Force” – “Космические войска”.

Как сообщается, премьера сериала должна состояться 29 мая. В центре сюжета будут находиться космические американские войска, которые в сериале лишь недавно были сформированы.

Главную роль исполнит Стив Карелл. Он будет играть генерала американской армии Марка Нэйрда, который всегда мечтал командовать воздушными войсками. Теперь же ему были вручены подразделения, которые должны колонизировать Луну. Ему придётся решать множество проблем на пути к этой цели, связанными как с покорением космоса, так и с управлением своими подчинёнными.

Среди других актёров Лиза Кудроу, Джон Малкович, Алекс Спарроу, Бен Шварц, и другие. Над созданием сериала, как отмечается, работали создатели американской версии “Офиса”.