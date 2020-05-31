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Представители ВСУ сообщили о том, что за последние сутки они зарегистрировали восемь обстрелов со стороны ополченцев на территории Донбасса.

Пресс-центр штаба ООС разместил в социальной сети «Фейсбук» сообщение, в котором указал, что отряды ДНР и ЛНР как минимум восемь раз нарушили режим прекращения огня. В нем также отмечалось, что среди украинских бойцов никто не пострадал.

В СМИ напоминают, что военная операция против самопровозглашенных республик на Донбассе началась около шести лет назад. ДНР и ЛНР сообщили о своей независимости после произошедшего на Украине государственного переворота. Согласно последней информации, опубликованной ООН, в данном конфликте погибли 13 000 человек.

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