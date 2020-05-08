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Врач московской больницы рассказала о методах лечения, применяемых к пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как сообщила Алена Загребнева, врач клинической больницы №52, схема лечения зависит от степени тяжести коронавируса у пациента. Перед применением её обсуждают на консилиуме.

Некоторые пациенты получают таргетную терапию, направленную на уменьшение активности агрессивной иммунной системы. Отмечается, что подобный метод обычно используют в ревматологии. Также некоторым пациентам переливают плазму от людей, уже переболевших коронавирусом. На данный момент ведётся исследование о том, когда лучше всего переливать плазму – сразу, как только инфекция была выявлена, в середине болезни или ближе к её завершению.

Кроме того, врач отметила, что на данный момент число пациентов с коронавирусом меньше не становятся. При этом ежедневно выписываются около 50-ти человек, которые в дальнейшем могут стать донорами плазмы. Успех в лечении Загребнева объяснила применением комплексного подхода и препаратов из ревматологии.

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