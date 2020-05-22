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Владимир Зеленский, украинский лидер, и его жена Елена решили отправить несуществующему канадскому президенту подарок ко Дню вышиванки.

Дело в том, что на официальном интернет-портале главы украинского государства, появилось сообщение о том, что президенты и первые леди Франции, Турции, Канады, Германии, Соединенных Штатов и других государств получили символические презенты. Однако в СМИ напомнили, что в Канаде отсутствует такой пост как президент.

Фактически канадское государство возглавляет его премьер-министр – сейчас эту должность занимает Джастин Трюдо. Формально во главе находится Елизавета II, королева Британии, которую в Канаде представляет генерал-губернатор. Когда журналисты указали на данную ошибку, на сайте отредактировали сообщение, заменив слово «президенты» на «лидеры».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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