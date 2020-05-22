Владимир Зеленский, украинский лидер, и его жена Елена решили отправить несуществующему канадскому президенту подарок ко Дню вышиванки.

Дело в том, что на официальном интернет-портале главы украинского государства, появилось сообщение о том, что президенты и первые леди Франции, Турции, Канады, Германии, Соединенных Штатов и других государств получили символические презенты. Однако в СМИ напомнили, что в Канаде отсутствует такой пост как президент.

Фактически канадское государство возглавляет его премьер-министр – сейчас эту должность занимает Джастин Трюдо. Формально во главе находится Елизавета II, королева Британии, которую в Канаде представляет генерал-губернатор. Когда журналисты указали на данную ошибку, на сайте отредактировали сообщение, заменив слово «президенты» на «лидеры».