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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, одним из главных мусульманских праздников, который знаменует собой окончание Рамадана.

Публикация с поздравлением Путина была выложена на сайте Кремля. В обращении президент отметил особый духовный смысл праздника и его символизацию получения нового опыта и самосовершенствования. Также Путин оценил активность, проявляемую мусульманами в отношении института семьи, а также их вклад в поддержание мира между людьми разных национальностей.

Кроме того, Путин сообщил, что в условиях коронавируса миссия мусульманского духовенства наиболее востребована.

Ранее президент, а также священнослужители, из-за угрозы распространения коронавируса призвали отмечать Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективного намаза.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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