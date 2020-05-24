Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, одним из главных мусульманских праздников, который знаменует собой окончание Рамадана.

Публикация с поздравлением Путина была выложена на сайте Кремля. В обращении президент отметил особый духовный смысл праздника и его символизацию получения нового опыта и самосовершенствования. Также Путин оценил активность, проявляемую мусульманами в отношении института семьи, а также их вклад в поддержание мира между людьми разных национальностей.

Кроме того, Путин сообщил, что в условиях коронавируса миссия мусульманского духовенства наиболее востребована.

Ранее президент, а также священнослужители, из-за угрозы распространения коронавируса призвали отмечать Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективного намаза.