Игорь Ботвин, виолончелист ленинградского оркестра «Таврический», собирается провести концерт в режиме онлайн 5 мая.

Данное музыкальное мероприятие пройдет в здании Приозерского вокзала и начнется в час дня по местному времени. Программа будет включать в себя как современные, так и классические композиции, включая Сюиту №1 Иоганна Баха и песню «Smoke of the Water», написанную коллективом Deep Purple.

Согласно словам Владимира Цоя, председателя регионального комитета по культуре, прошлый онлайн-концерт, проведенный в церкви Святого Георгия, понравился многим зрителям, поэтому было решено организовать еще одного подобное выступление.