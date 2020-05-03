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Игорь Ботвин, виолончелист ленинградского оркестра «Таврический», собирается провести концерт в режиме онлайн 5 мая.

Данное музыкальное мероприятие пройдет в здании Приозерского вокзала и начнется в час дня по местному времени. Программа будет включать в себя как современные, так и классические композиции, включая Сюиту №1 Иоганна Баха и песню «Smoke of the Water», написанную коллективом Deep Purple.

Согласно словам Владимира Цоя, председателя регионального комитета по культуре, прошлый онлайн-концерт, проведенный в церкви Святого Георгия, понравился многим зрителям, поэтому было решено организовать еще одного подобное выступление.

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