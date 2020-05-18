После окончания пандемии коронавируса Россия может упростить условия въезда для иностранных граждан.

Такое мнение высказал Александр Баунов, главред Московского центра Карнеги. Как он отметил, несмотря на то, что Россия разрешает визовые послабления обычно лишь в ситуациях, когда другие страны поступают аналогичным образом, в условиях, возникших после коронавируса, правила въезда в страну для иностранных граждан могут быть смягчены.

Так, в Госдуму уже внесён на рассмотрение законопроект об электронных визах. Благодаря им иностранцы смогут заполнить онлайн-анкету и получить российские въездные документы на границе. Электронная визовая система для иностранцев может начать работать уже с 2021 года. Таким образом, как отметил Баунов, Россия старается сделать границы более открытыми.