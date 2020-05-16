По словам Александра Гинцбурга, директора центра эпидемиологии и микробиологии, уже к концу лета в России может начаться производство вакцины от коронавируса.

Согласно его заявлению, ещё примерно месяц вакцина будет проходить доклинические испытания, после чего будет дано разрешение на её испытание на приматах, а затем и на людях. Как отметил врач, во время опытов на грызунах вакцина продемонстрировала высокую иммуногенность.

Таким образом, если не возникнет никаких неожиданностей, уже в августе может начаться производство вакцины. Однако, как сообщил Гинцбург, обеспечить всех людей вакциной сразу не выйдет. Тем не менее, Минздрав думает над тем, что и как сделать, чтобы максимально бросить силы на производство вакцины.