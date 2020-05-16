читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам Александра Гинцбурга, директора центра эпидемиологии и микробиологии, уже к концу лета в России может начаться производство вакцины от коронавируса.

Согласно его заявлению, ещё примерно месяц вакцина будет проходить доклинические испытания, после чего будет дано разрешение на её испытание на приматах, а затем и на людях. Как отметил врач, во время опытов на грызунах вакцина продемонстрировала высокую иммуногенность.

Таким образом, если не возникнет никаких неожиданностей, уже в августе может начаться производство вакцины. Однако, как сообщил Гинцбург, обеспечить всех людей вакциной сразу не выйдет. Тем не менее, Минздрав думает над тем, что и как сделать, чтобы максимально бросить силы на производство вакцины.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В центре Благовещенска четыре автомобиля пострадали в массовом столкновении

В Благовещенске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Согласно имеющейся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

Фергюсон обратился к Нурмагомедову после его слов поддержки

Боец MMA Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова поддержки. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.05.2020
  • читать 1 минуту

Сябитова возмущена разницей в размере пенсии с Гузеевой

Журналисты сравнили размеры пенсий Ларисы Гузеевой и её коллеги Розы Сябитовой. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 16 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 16 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир, 16 мая – облачно с прояснениями, до 25 °C |