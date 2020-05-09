В Якутии было зарегистрировано ещё 40 новых пациентов с коронавирусом.

Их них 37 случаев в Якутске, и по одному в Горном, Хангаласском и Усть-Янском районах. Все заболевшие были изолированы, ведётся установление их контактного круга лиц.

Всего, согласно информации оперативного штаба по коронавирусу, в регионе было выявлено 477 пациентов с коронавирусом. Из них 69 пациентов вылечились и были выписаны домой, 10 из них – за последние сутки. Четверо пациентов скончались.

На настоящий момент состояние здоровья семи человек оценивается как крайне тяжёлое.

597 человек пребывают в обсерваторах. Также сообщается, что за прошедшие сутки лаборатории обработали 3 709 тестов на коронавирус.