читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Якутии было зарегистрировано ещё 40 новых пациентов с коронавирусом.

Их них 37 случаев в Якутске, и по одному в Горном, Хангаласском и Усть-Янском районах. Все заболевшие были изолированы, ведётся установление их контактного круга лиц.

Всего, согласно информации оперативного штаба по коронавирусу, в регионе было выявлено 477 пациентов с коронавирусом. Из них 69 пациентов вылечились и были выписаны домой, 10 из них – за последние сутки. Четверо пациентов скончались.

На настоящий момент состояние здоровья семи человек оценивается как крайне тяжёлое.

597 человек пребывают в обсерваторах. Также сообщается, что за прошедшие сутки лаборатории обработали 3 709 тестов на коронавирус.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Россия бросила Израилю вызов в Сирии

В соцсети «Твиттер» появилось сообщение о том, что Россия разрешила использовать свою… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Алтае мужчина разделся в торговом центре перед двумя девочками

В Горно-Алтайске было направлено в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, раздевшегося… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказал о роковой ошибке задержанного бизнесмена Быкова, обвиняемого в убийстве

В четверг был задержан бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков. Он фигурирует в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи, 9 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 9 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев, 9 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 9 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C |