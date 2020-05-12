В Выборгском замке археологи нашли очередную интересную находку, принадлежащую Средневековью.

Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” рассказал председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. Согласно его рассказу, в древнем замке археологи продолжают находить под землёй артефакты прошлых веков. На этот раз они нашли фрагменты шведских интерьеров, которые, по предварительной оценке, принадлежат XVI-XVII векам.

Как отметил Цой, это находка является значимой и благодаря таким находками специалисты могут представить интерьеры замка в прошлых веках. Как предполагается, такой плиткой были облицованы печи, которые были установлены в парадных залах главного корпуса Выборгского замка.