читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Выборгском замке археологи нашли очередную интересную находку, принадлежащую Средневековью.

Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” рассказал председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. Согласно его рассказу, в древнем замке археологи продолжают находить под землёй артефакты прошлых веков. На этот раз они нашли фрагменты шведских интерьеров, которые, по предварительной оценке, принадлежат XVI-XVII векам.

Как отметил Цой, это находка является значимой и благодаря таким находками специалисты могут представить интерьеры замка в прошлых веках. Как предполагается, такой плиткой были облицованы печи, которые были установлены в парадных залах главного корпуса Выборгского замка.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

У подмосковных многофункциональных центров изменился график работы

Из-за решения продлить режим самоизоляции в Подмосковье, многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Блогер Илья Варламов назвал Улан-Удэ очень грязным городом

Известный блогер Илья Варламов посетил столицу Бурятии Улан-Удэ и рассказал о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.05.2020
  • читать 1 минуту

В Омской области жестоко убили 96-летнего ветерана войны

На интернет-портале СКР появилась информация об убийстве ветерана ВОВ в населенном пункте… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 12 мая – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи, 12 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 12 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 12 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Королев, 12 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск, 12 мая – переменная облачность, до 20 °C | Армавир, 12 мая – ясно, до 21 °C |