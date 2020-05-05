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В Ленинградской области начали просыпаться змеи.

Об этом сообщили жители посёлка Толоконниково Выборгского района. Как сообщается, на днях местные жители заметили первых змей, выползших на солнце. В Сети были опубликованы фотографии, сделанные во вторник, 5 мая. В связи с этим жителей посёлков и деревень Ленинградской области, а также всех, кто отправляется за город на природу, просят быть осторожнее и проявляться внимательность.

Отмечается, что это не первые змеи, проснувшиеся в области. Сообщения о змеях появлялись в начале марта – поблизости от реки Тосно были замечены гадюки. В конце марта змей увидели и рядом с Ладогой. Как сообщается, укусы этих змей не ядовиты, но могут плохо повлиять на самочувствие.

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