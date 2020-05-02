В Выборге настойчивость участкового помогла задержать подозреваемую в убийстве.

Как сообщается, вечером 30 апреля житель Выборга обратился в полицию и заявил, что по улице Октябрьской происходит драка в одной из квартир. На указанный адрес отправился участковый, который пытался дозвониться и достучаться до жителей квартиры, однако безуспешно.

На следующее утро участковый вернулся, и продолжил стучать в дверь. На этот раз ему открыли. На вопрос о том, что происходит в квартире, участковый получил неожиданный ответ про убийство. Речь шла о 50-летнем мужчине.

На место инцидента вскоре приехали оперативники и следователь. Подозреваемой является 47-летняя женщина, являющаяся хозяйкой квартиры. Как она сообщила, убийство произошло во время употребления алкоголя. Мужчину она зарезала ножом.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемой.