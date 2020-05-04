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В Воронежской области из-за коронавирусной инфекции умер десятый пациент.

Согласно имеющейся информации, озвученной 3 мая оперштабом, умершим является 70-летний мужчина. Он, как отмечается, имел двустороннюю тотальную пневмонию, которая осложнялось ещё несколькими имеющимися у него заболеваниями. Так, пенсионер имел гипертонию, пиелонефрит, ишемическую болезнь сердца и ишемический инсульт.

Информация о том, в каком именно медучреждении находился скончавшийся, где и как он подхватил коронавирусную инфекцию, не сообщается.

Кроме того, за последние сутки коронавирус был выявлен у ещё 34 человек. Все они в настоящее время находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

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