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В Волгоградской области умерла женщина, выпившая уксусную эссенцию.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Камышин. 46-летняя местная жительница 1 мая случайно выпила уксусную эссенцию. На место происшествия была вызвана “скорая помощь”. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, 3 мая она скончалась.

По факту инцидента была организована процессуальная проверка. Следователи выяснили, что женщина злоупотребляла алкогольными напитками. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств трагедии.

Также отмечается, что в Камышине отравления уксусной эссенцией происходят примерно раз в два года. Среди пострадавших обычно взрослые люди, но однажды пострадал и ребёнок в возрасте года, который был с мамой на кухне и сумел дотянуться до уксусной эссенции.

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