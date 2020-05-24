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В издании The Drive рассказали о появлении видео, на котором военнослужащие Венесуэлы испытывают российские установки «Бук» и «Смерч».

Журналисты также отметили, что в ходе проведенных маневров Венесуэла отправила свой военный контингент в сторону Карибского побережья. Помимо «Смерчей» и «Буков» он включает в себя РСЗО «Град». Данная демонстрация, скорее всего, связана с недавним заявлением Николаса Мадуры, венесуэльского лидера, согласно которому он пообещал сопроводить иранские танкеры, перевозящие бензин.

В рамках телеэфира Мадуро сообщил, что армия провела учения в окрестностях Ла Орчила, на которых были испытаны наиболее точные ракетные установки в мире. Он добавил, что данные маневры направлены на повышение способности военных оперативно реагировать на любую внешнюю угрозу.

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