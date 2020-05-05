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В Великом Устюге прошедшей ночью, как сообщает пресс-служба регионального МЧС, полностью сгорел частный жилой дом.

Согласно опубликованной информации, пожар произошёл на Советском проспекте, загорелся жилой дом №241. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

На ликвидацию огня было направлено 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Как сообщается, дом сгорел практически полностью – сильно пострадали внутренняя и наружная отделка, кровля дома, хозяйственный постройки, в том числе гараж, находящийся поблизости от дома.

В инциденте обошлось без пострадавших. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств случившегося, а также выясняется общая сумма причинённого ущерба.

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