В Ульяновске в банном комплексе был убит 17-летний парень.

Инцидент произошёл 30 апреля ночью на проспекте Нариманова. Как предварительно было выяснено, 22-летний ульяновец ударил ножом несовершеннолетнего парня. Юноша получил тяжёлые травмы, и скончался спустя несколько часов, находясь в медицинском учреждении.

Злоумышленник в скором времени был задержан, он заключён под стражу. Во время допроса выяснилось, что в банном комплексе компания из девяти человек отмечала день рождения девушки с употреблением алкогольных напитков. Между погибшим и нападавшим произошла ссора из-за правильного способа приготовления шашлыка, в результате чего старший мужчина и напал на 17-летнего.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента.