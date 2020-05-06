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В Ульяновске в банном комплексе был убит 17-летний парень.

Инцидент произошёл 30 апреля ночью на проспекте Нариманова. Как предварительно было выяснено, 22-летний ульяновец ударил ножом несовершеннолетнего парня. Юноша получил тяжёлые травмы, и скончался спустя несколько часов, находясь в медицинском учреждении.

Злоумышленник в скором времени был задержан, он заключён под стражу. Во время допроса выяснилось, что в банном комплексе компания из девяти человек отмечала день рождения девушки с употреблением алкогольных напитков. Между погибшим и нападавшим произошла ссора из-за правильного способа приготовления шашлыка, в результате чего старший мужчина и напал на 17-летнего.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

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  • Анна
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