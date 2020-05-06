В Уфе в подвале жилого дома было найдено тело 46-летнего мужчины.

Согласно имеющейся информации, тело было обнаружено 4 мая в микрорайоне “Зелёная роща”. На лице у погибшего была найдена гематома и ссадина.

Вскоре личность мужчины была установлена – это руководитель одной из компаний в городе. В подвале, где он был обнаружен, как отмечается, имеется его копировальный аппарат. Поэтому одной из причин смерти называется то, что мужчине стало плохо, он упал, и при падении сильно ударился головой, что и привело к смерти.

Точную причину гибели мужчины выясняет судмедэкспертиза. Уточняется, что, по предварительной информации, в смерти мужчины нет криминала. По факту инцидента организована доследственная проверка.