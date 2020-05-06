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В Томской области 10-летний мальчик “угнал” у своих родителей автомобиль Toyota Highlander.

Инцидент произошёл 4 мая. Как сообщается, мальчика за рулём автомобиля обнаружили, когда он наехал на рельсы железнодорожных путей. Как выяснилось, именно 10-летний ребёнок управлял автомобилем. Также в машине была его младшая 4-летняя сестра.

Обнаружилось, что родители детей оставили их одних дома, уйдя в магазин. Мальчик захотел покататься, и взял ключи от автомобиля, принадлежащего его отцу. Но в итоге он наехал на рельсы. Дети получили незначительные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

Родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности. Им в вину вменяется ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за детьми.

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