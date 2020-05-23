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В Татарстане за последние сутки было выявлено 76 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Из них 56 человек имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, они остались на домашнем лечении. Остальные 20 человек были госпитализированы. Отмечается, что все новые случая являются контактными.

Основная часть пациентов – 31 человек, в возрасте от 30-ти до 50-ти лет. Ещё 15 человек в возрасте 50-60 лет, в возрасте от 60-ти до 70-ти лет – 14 пациентов. В возрасте от 18-ти до 30-ти лет новых заболевших всего 8 человек. Несовершеннолетних среди заболевших за последние сутки нет.

За всё время эпидемии коронавируса в Татарстане было выявлено 2 697 человек с COVID-19, из них выздоровели 1 825 пациентов, ещё 10 человек скончались.

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