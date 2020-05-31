В Татарстане было найдено тело шестилетнего мальчика поблизости от прибрежной зоны дамбы “Актанышские пруды”. Как сообщается, на теле ребёнка обнаружена рассечение затылочной части головы.

Согласно имеющейся информации, мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропавшем сыне утром 31 мая. После этого были организованы поиски ребёнка, во время которых была найдена его одежда в прибрежной зоне дамбы. Затем, примерно в десяти метрах от водоёма, было найдено и его тело.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, ведётся установление всех обстоятельств инцидента и осмотр места нахождения тела мальчика. Также его родителям дадут оценку за выполнение их родительских обязанностей.