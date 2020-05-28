В Тамбовской области ведётся поиск пропавшего 17-летнего подростка.

Согласно имеющейся информации, молодой человек покинул общежитие в селе Турмасово Мичуринского района днём 25 мая. По словам друзей пропавшего парня, он собирался отправиться в Тамбов к своим знакомым. С тех пор он не вернулся, о местонахождении молодого человека нет никаких сведений.

Как сообщается, парню примерно 17-19 лет на вид, он имеет рост 175-180 сантиметров и худощавое телосложение. Волосы короткие, тёмно-русого цвета, глаза – карие. В день пропажи был облачён в чёрные спортивные брюки и чёрную кофту с логотипом “Найк”.

Любую информацию о его местонахождении или обстоятельствах его исчезновения можно сообщить по телефону 8-915-670-86-14.