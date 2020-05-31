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В оперштабе по противодействию COVID-19 в Югре сообщили о том, что в городе Сургут от коронавирусной инфекции умерла 47-летняя женщина.

Согласно словам медиков, они сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, однако им не удалось этого сделать. Врачи добавили, что течение коронавируса усложнялось хроническими заболеваниями, имевшимися у женщины.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе от COVID-19 скончались уже восемнадцать человек. Большинство умерших являлись пожилыми людьми, но среди них были также пациенты среднего возраста. Все скончавшиеся имели сопутствующие болезни.

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