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Пресс-служба Госдепа США 16 мая заявила о том, что увеличение военных сил России в Арктике угрожает Фареро-Исландскому рубежу обороны НАТО.

По словам Майкла Мерфи, первого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Россия и Китая проявляют всё больше активности, и пытаются бросить вызов США, Западу и союзникам. Так, сообщается, что Россия строит военную инфраструктуру и развёртывает системы С-400 на Кольском полуострове, что уже не вписывается в рамки территориальной обороны.

При этом отмечается, что Арктика от этого не защищена. К тому же некоторое время назад ударная группа США покинула Арктику.

В своём заявлении Мерфи сослался на госсекретаря США Майкла Помпео, который заявлял о необходимости внести изменения в вопросы реагирования в Арктике.

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