В Сосновом Бору за последние несколько дней коронавирусная инфекция была выявлена у ещё семи человек.

За всё время эпидемии коронавируса инфекция в городе была зафиксирована у 68 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 12 человек, при этом новых излечившихся не было с 21 мая. За всеми новыми пациентами было установлено медицинское наблюдение.

Как считает главный санитарный врач города Ираида Егорова, эпидемиологическая обстановка на прошедшей неделе серьёзно ухудшилась. На основе имеющейся информации губернатор Ленинградской области приняло решение поместить Сосновый Бор во вторую, “желтую” зону из-за неблагоприятно динамики роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией.