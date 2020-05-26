читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сосновом Бору за последние несколько дней коронавирусная инфекция была выявлена у ещё семи человек.

За всё время эпидемии коронавируса инфекция в городе была зафиксирована у 68 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 12 человек, при этом новых излечившихся не было с 21 мая. За всеми новыми пациентами было установлено медицинское наблюдение.

Как считает главный санитарный врач города Ираида Егорова, эпидемиологическая обстановка на прошедшей неделе серьёзно ухудшилась. На основе имеющейся информации губернатор Ленинградской области приняло решение поместить Сосновый Бор во вторую, “желтую” зону из-за неблагоприятно динамики роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Приморье пенсионер украл телефон у 8-летнего ребёнка

В Уссурийске пожилого мужчину обвинили в краже телефона у ребёнка. Согласно имеющейся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.05.2020
  • читать 1 минуту

Китай встревожен размещением российских гиперзвуковых ракет в Сибири

В китайском информагентстве «Феникс» рассказали, для чего именно Российская Федерация разместила гиперзвуковое… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Севастополе скончалась 92-летняя женщина с коронавирусом

В Севастополе скончалась 92-летняя пациентка, имевшая коронавирусную инфекцию. О её смерти сообщила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 мая – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 26 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 26 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Королев, 26 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск, 26 мая – пасмурно, до 16 °C | Армавир, 26 мая – небольшой дождь, до 19 °C |