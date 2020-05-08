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В Сочи была оштрафована женщина за неоднократный самовольный уход из обсерватора.

Как сообщается, нарушительнице 48 лет, она является жительницей Ленобласти. Как было установлено, несколько раз уходила из своего номера и с территории обсерватора Сочи. При этом она даже не использовала никаких средств индивидуальной защиты.

Нарушительницу привлекли к ответственности. Её дело рассматривал Адлерский районный суд. После изучения всех собранными сотрудниками правоохранительных органов материалов, женщине назначили административный штраф в размере 15-ти тысяч рублей.

Как отмечается, в Сочи было выявлено 193 пациента с коронавирусной инфекцией, а в обсерваторах находятся 1 924 человек.

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