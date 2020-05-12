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Издание Syrian Military Capabilities жестко раскритиковало российские комплексы С-300, а также действия России в Сирии.

Как сообщается в статье, зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были поставлены на вооружение Сирии, на самом деле находятся под контролем российских военных. Сделано это было для того, чтобы Россия имела больше контроля над воздушным пространством для своих военных.

Кроме того, отмечается, что эти комплексы не оказали никого влияния на защиту от военных самолётов Израиля, Турции и США, и вся основная нагрузка осталась у советских и российских ЗРК “Бук”, ЗРПК “Панцирь-С”, ЗРК С-200, и других комплексов, которые появились в Сирии ранее.

Кроме того, отмечается, что С-300 даже не интегрированы с прочими средствами ПВО Сирии, таким образом, был сделан вывод, что Россия приняла подобное решения для того, чтобы не ухудшить отношения с другими странами.

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