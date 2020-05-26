В Серпухове был назначен новый комиссар, подполковник Виталий Гирько.

Как сообщается, предыдущий комиссар, Федор Жданов, был переведён на аналогичную должность в Воскресенск в середине мая. Его обязанности военного комиссара исполнял Гирько.

26 мая стало известно, что его официально назначили на должность нового начальника отделения военкомата в Серпухове. Он будет отвечать за подготовку и призыв граждан на воинскую службу.

Виталий Гирько родился в Алма-Ате в 1963 году. Он прошёл обучение в Московском суворовском училище, которое закончил в 1981 году. Затем четыре года он обучался в Краснознаменном высшем общевойсковом командном училище, с 1985 по 2014 проходил службу в Вооружённых Силах России. Затем он являлся заместителем военкома Царицынского района Москвы.