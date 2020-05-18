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В Саратовской области с 18 мая вводится карантин ещё в одном районе.

Так, ранее на карантин были закрыты Краснокутский и Самойловский районы, а также некоторые населённые пункты в Вольском и Аткарском районах. Также был карантин в Ершовском и Балтайском районах, но в настоящее время он уже снят.

Сейчас же вводится карантин в Новоузенском районе. Согласно информации оперативного штаба, причиной является резкий рост числа заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 72 пациента с лабораторно подтверждённой инфекцией.

Кроме запрета на въезд и выезд из города и отмены всех мероприятий, в районе будет введено ограничение на плановую медицинскую помощь. Также будет проведена уличная дезинфекция и обработка зданий и сооружений.

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