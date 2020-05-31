читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники оперштаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области сообщают о резком скачке количества заболевших в регионе.

В опубликованном отчете говорится о том, что сегодня, 31 мая, уже зафиксировано 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, а это в 2 раза больше, чем вчера (медики зарегистрировали только 42 новых зараженных). Общее количество больных достигло значения в 2612 человек.

Отмечается также, что выздоровевших все еще меньше, чем заболевших – сегодня из больниц выписались 77 человек. В регионе до сих пор действует режим самоизоляции, а в общественных местах, включая автобусы, необходимо обязательно носить средства индивидуальной защиты.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Калужской области пройден пик пандемии коронавируса

Владислав Шапша, руководитель Калужской области, указал на то, что пик пандемии коронавирусной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Новосибирске новые пациенты ночуют в палатках у COVID-госпиталя

По причине нехватки свободных мест в госпитале для больных с коронавирусом жителям… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Абакане из больницы сбежали двое пациентов с COVID-19

В одном из медицинских учреждений Абакана двое пациентов с коронавирусной инфекцией решили… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 31 мая – ясно, до 13 °C | город Мытищи, 31 мая – сильный дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 31 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 31 мая – ясно, до 20 °C | Королев, 31 мая – ясно, до 21 °C | Подольск, 31 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир, 31 мая – ясно, до 22 °C |