Сотрудники оперштаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области сообщают о резком скачке количества заболевших в регионе.

В опубликованном отчете говорится о том, что сегодня, 31 мая, уже зафиксировано 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, а это в 2 раза больше, чем вчера (медики зарегистрировали только 42 новых зараженных). Общее количество больных достигло значения в 2612 человек.

Отмечается также, что выздоровевших все еще меньше, чем заболевших – сегодня из больниц выписались 77 человек. В регионе до сих пор действует режим самоизоляции, а в общественных местах, включая автобусы, необходимо обязательно носить средства индивидуальной защиты.