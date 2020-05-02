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В Рязани мусоровоз опрокинулся, повредив таким образом два автомобиля.

Об инциденте рассказал свидетель произошедшего в соцсети “ВКонтакте” в группе “Типичная Рязань”. Согласно его рассказу, это случилось ранним утром, около 5 часов 10 минут 2 мая, на улице Чапаева. Как рассказал свидетель, мусоровоз, который был занят уборкой мусора, по какой-то причине съехал с платформы, на которой находились мусорные баки.

В результате этого мусоровоз перевернулся на бок, и зацепил две припаркованные рядом машины. Судя по опубликованным с места инцидента фотографиям, это “ВАЗ-2107” и Renault Symbol. Они в итоге, как отметил свидетель инцидента, получили весьма значительные повреждения.

Официально ситуация на данный момент прокомментирована не была.

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