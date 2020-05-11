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В приложении “Московский транспорт” появилась новая функция – после обновления программы пользователи смогут проверить свой цифровой пропуск.

Отмечается, что возможность доступна для пользователей смартфонов с операционной системой iOS или Android. Перед этим приложение требуется обновить.

Для поездки на личном автомобиле следует ввести номер ГРЗ, на общественном транспорте – номер “Тройки”. Кроме того, в приложении можно делать сохранения и просматривать все имеющиеся у пользователя пропуска в соответствии с их текущим статусом и сроком окончания их действия.

Как сообщается, передвижение по городу на любом – личном или общественном, – транспорте в Москве с 15 апреля разрешено лишь с наличием цифрового пропуска.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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