Следующая неделя начнётся в Ленинградской области с облачной и туманной погоды. Информацию сообщило региональное МЧС.

Как сообщается, утро 4 мая ожидается облачным, днём возможны прояснения. Кроме того, ночью и утром в некоторых районах региона возможно возникновение тумана.

Даже ночью температура воздуха в понедельник будет выше нуля. Так, ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днём значительно теплее – от +13 до +18 градусов. В прибрежных районах днём будет немного прохладнее – до +10 градусов.

В течение дня в некоторых районах области возможны осадки в виде небольшого дождя. Ветер будет иметь переменное направление и небольшую скорость – до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт повышаться.