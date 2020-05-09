Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители региона старше 65-ти лет смогут приобрести маски по льготной цене.

Согласно его заявлению, купить маски можно будет с 15 мая, в аптечной государственной сети “Мособлмедсервис”. Цена за них составит 11 рублей за одну штуку. Для покупки требуется быть в возрасте от 65-ти и старше лет, а также предъявить социальную карту.

Кроме того, есть и ограничение – в одни руки отпускается не более 30-ти масок в месяц.

Также губернатор отметил, что с 12 мая в регионе вводится масочный режим, но первое время штрафовать за отсутствие масок не станут – сделают только замечание. Впрочем, по словам Воробьева, люди уже сами осознают необходимость масок и перчаток.