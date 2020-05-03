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В Московской области, начиная с 12 мая, вводится обязательный масочный режим.

Пока что, с 1 по 11 мая ношение масок лишь настоятельно рекомендуется, но не является необходимым, но уже с 12 мая их ношение в любых общественных местах, будет обязательным. Таким образом, в транспорте и в магазинах необходимо будет не только находиться от других людей на расстоянии социальной дистанции, но и обязательно быть в маске.

Если же у человека защитной индивидуальной маски нет, он сможет приобрести её в кассовой зоне магазина. При этом, как отмечается, магазины должны продавать маски по адекватной цене без наценок.

Кроме того, Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия, призвал граждан по возможности заказывать необходимые товары удалённо.

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